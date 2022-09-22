Вячеслав Володин Фото: kremlin.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал причины мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Он обратил внимание, что на стороне Киева в боевых действиях участвуют наемники НАТО, которые обеспечены техникой, вооружением и боеприпасами Североатлантического альянса. А линия фронта превышает тысячу километров.

Все это требует более высокую численность Вооруженных сил России, чем сейчас имеется, констатировал спикер нижней палаты парламента.

Для примера Володин привел ситуацию в ходе Великой Отечественной войны, когда советские воины освобождали Украину от фашистов.

"Во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало четыре фронта", - констатировал Володин.

Напомним, Вячеслав Володин рассказал, кто попадет под частичную мобилизацию. По его словам, мобилизация не затронет 99% военнообязанных россиян, в том числе тех, кто не служил в армии, не имеет военного опыта и получает высшее образование.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вячеслав Володин на заседании Госдумы предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата парламента, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.