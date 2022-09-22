Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оболгал российского лидера Владимира Путина, ложно приписав ему слова о "ядерной угрозе". Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live" в четверг, 22 сентября 2022 года.

По ее словам, выступление американского лидера началось с того, что он ложно процитировал Путина о том, что "наша страна угрожает миру ядерным оружием". Дипломат назвала такое поведение "абсолютно неприличным".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты желают завершения конфликта на Украине и намерены противостоять проводимой РФ спецоперации, а также продолжают быть солидарными с Киевом в защите суверенитета страны.

Напомним, американские журналисты выяснили, что Белый дом внес срочные корректировки в речь президента США на Генассамблее Организации объединенных наций (ООН) после выступления Владимира Путина с объявлением о частичной мобилизации.