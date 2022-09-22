Случаев дефицита товаров в России не наблюдается Фото: Эдуард Абрамов

В России достаточно запасов товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга.

"На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями", - уточнили в ведомстве, добавив, что случаев отсутствия тех или иных товаров не зафиксировано.

В министерстве подчеркнули, что этот вопрос находится на постоянном контроле. В частности, идет регулярный мониторинг всех социально значимых товаров. На случай дефицита тех или иных позиций существуют механизмы оперативного реагирования, констатировали в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал журналистам, что Россия обладает достаточным запасом вакцин и препаратов от коронавируса.

Напомним, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что продукты питания не планируется включать в перечень товаров для параллельного импорта в связи с тем, что дефицита в них не наблюдается.