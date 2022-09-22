ФСБ России предотвратила попытку теракта на объекте нефтегазового комплекса

Россияне, готовившие теракт на трубопроводе, задержаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Европу и Турцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 сентября 2022 года.

По данным ведомства, подготовкой диверсии занимались украинские спецслужбы, но в роли исполнителей выступали россияне.

Один из них пришел к тайнику, где были оставлены две самодельные кумулятивные бомбы большой мощности. Его задержали с поличным. У него также обнаружили переписку с куратором диверсии, который назвал ему место подрыва трубопровода.

Четверых пособников террориста также задержали. По данным ФСБ, они осуществляли обеспечение подготовки теракта.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники ФСБ России предотвратили серию диверсий, которая планировалась в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области.

По данным ведомства, теракты готовились под руководством Службы безопасности Украины. Российским силовикам удалось выйти на сотрудника СБУ, который руководил подготовкой диверсий.