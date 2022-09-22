В Иране заблокировали Instagram* и WhatsApp*

Соцсеть и мессенджер заблокировали вчера, 21 сентября. Фото: Shutterstock

Приложение Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и мессенджер WhatsApp* (принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Platforms) не доступны на территории Ирана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов. Блокировка обусловлена "действиями оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности".

Соцсеть и мессенджер заблокировали вчера, 21 сентября. Сведений о том, сколько продлятся ограничения, пока нет. Власти заявляют, что через эти каналы оппозиция распространяет “небезопасный” контент.

Волна протестов в Иране начала стихать. Во многом это связано со смертью 22-летней Махсы Амини, которая по официальным данным была задержана за неправильное ношение головного платка. В отделении полиции у девушки случился сердечный приступ.

На массовые демонстрации в знак солидарности с погибшей Амини выходят студенты. Некоторые девушки снимают на камеру, как обрезают волосы и сбрасывают платки.

21 сентября 2022 года в городе Шираз в ходе протестов погиб один полицейский и задержаны 15 митингующих. А в Нишапуре протестующие подожгли машину полиции.

Неделю назад, 15 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, членом которой является и Россия. Организация ставит перед собой задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионах. Иран станет полноценным участником, как только выполнит условия соглашения.

*запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской