В Херсоне ликвидировали диверсионную группу, задержанные планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Фото: ГУМВД Херсонской области.

Группа диверсантов, которые планировали серию террористических актов для срыва референдума, задержали правоохранительные органы Херсонской области. Об этом в четверг 22 сентября сообщает ГУМВД области в Telegram-канале.

«На территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что один из членов террористической ячейки убит при задержании, четверо задержаны.

В ведомстве рассказали, что у диверсантов изъяли более десяти единиц оружия, два самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками, скобами и саморезами. Эквивалент их составляет более килограмма тротила, уточнили в ГУМВД. Изъяты также блокноты и тетради с планами объектов, где диверсанты собирались провести теракты.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержанные дают показания, в том числе изобличающие иных лиц в совершении диверсионных действий», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ во время референдума, которые могут быть проведены с целью сорвать голосование.

Тем временем в Донецкой Народной республике полностью закончена подготовка к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом в четверг 22 сентября заявил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.