Лавров заявил, что Запад поддерживает Зеленского по принципу «он сукин сын, но он наш сукин сын»

Лавров заявил, что Запад строит отношение к Зеленскому по принципу "он сукин сын, но он наш сукин сын". Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, по какому принципу строится политика США и их западных союзников в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Лавров процитировал ставшую крылатой фразу Франклина Рузвельта, президента США, который высказался о никарагуанском диктаторе Сомосе словами «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Сергей Лавров отметил, что западные страны в таком же ключе выстраивают отношения с украинским президентом. Они делают это «исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», сказал глава российского дипломатического ведомства, выступая в четверг 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее Лавров заявил, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Также Сергей Лавров заявил, что виновные в обстреле мирных жителей на Украине будут наказаны. Их привлекут к ответственности вне зависимости от гражданства, отметил глава МИД РФ.