Элла Памфилова пожелала избирательным комиссиям ЛДНР и освобожденных территорий успешного проведения голосования

Элла Памфилова обратилась с напутствием к избиркомам ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Успешного проведения голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России пожелала избительным комиссиям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области глава российской ЦИК Элла Памфилова.

Обращение Памфиловой было опубликовано в Telegram-канале ЦИК в четверг 22 сентября.

«Уже с завтрашнего дня жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах, которые определят, каким будет Наше будущее!», - написала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что подготовка к референдумам была нелегкой, и голосование также будет проходить в сложных условиях противодействия русофобских сил.

«От всей души желаю вам успешного проведения голосования! Вы проделали невероятную, огромную работу, остался лишь один, но решающий шаг… Берегите себя! За Вами – Правда! За Вами – ПОБЕДА!», - написала Элла Памфилова.

Ранее сообщалось, что группу диверсантов, которые планировали серию террористических актов для срыва референдума, задержали правоохранительные органы Херсонской области.

Тем временем в Донецкой Народной республике полностью закончена подготовка к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом в четверг 22 сентября заявил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Подробно о том, как шла подготовка к проведению референдума по вхождению Республики в состав России, читайте здесь на KP.RU.

Что говорят люди в Донбассе о референдуме по вхождению в состав РФ, узнайте здесь на KP.RU.