Лавров рассказал о "крестовом походе" Запада против России. Фото: REUTERS

«Крестовый поход» НАТО против России стал причиной кризиса в отношениях между Россией и Западом. Так охарактеризовал международную ситуацию глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с Госсекретарем Святого Престола кардиналом П.Паролином которая состоялась в четверг 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Меры, предпринимаемые нашей страной, направлены на обеспечение независимости и безопасности, а также на противодействие гегемонистическим устремлениям СШA к управлению всеми мировыми процессами», - сказал Лавров.

Также глава российского дипломатического ведомства разъяснил представителю Святого Престола, что референдумы по вопросу вхождения в состав России, которые состоятся в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствуют международному праву.

Ранее Лавров призвал Запад опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче. Об этом глава МИД РФ говорил на заседании Совбеза ООН.

Также Глава МИД России рассказал о политике Запада в отношении украинского президента и заявил, что Запад поддерживает Зеленского по принципу «он сукин сын, но он наш сукин сын».