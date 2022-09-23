Британцы пришли в ярость после новых требований Зеленского Фото: REUTERS

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН вызвало гнев у читателей британской газеты Daily Mail. Пользователи обвинили президента Украины в наглости.

"Для Зеленского все дело в деньгах, не так ли?" — спросила mishmashgirl.

"Для начала США должны перестать платить за это", — заявил BillyBobJoeBob.

"Очень сильный колумбийский порошок", — написал один из комментаторов.

"Можно подумать, что он найдет костюм. Или это испортит образ?" — спросил юзер.

"Тем временем жена Зеленского покупает одежду во всех ведущих домах моды Нью-Йорка, причем всегда за счет американских налогоплательщиков", — отметил еще один читатель.

"Она на Неделе моды, ей также нравятся украшения и недвижимость, хотя они потеряли 100 тысяч человек", — ответил ему IWNYC.

Напомним, в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия. Также он призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации. Кроме того, Зеленский перечислил компоненты «формулы мира». По мнению украинского лидера, для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов.

Как рассказывал сайт KP.RU, граждане Украине раскритиковали президента страны Владимира Зеленского за слова в интервью американской газете The Washington Post. Причиной послужило то, что политик признал, что был предупрежден США о планах РФ начать спецоперацию, но принял решение не сообщать об этом своему народу.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия намерена провести демилитаризацию Незалежной. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.