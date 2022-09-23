Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России Фото: REUTERS

Глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идёт об энергетике», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона не даст согласия на возможные новые рестрикции в отношении России, если они будут противоречить национальным интересам страны.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал страны ЕС не подливать масло в огонь в ответ на объявление частичной мобилизации, а солидарный с ним президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна с Россией не воюет и открыта к диалогу с Москвой.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".