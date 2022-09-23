Экс-советник Рейгана Бэндоу: западные страны не должны принимать Украину в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что западные страны во главе с США не должны допустить присоединения Украины к НАТО "в какой бы то ни было форме", поскольку членство Киева в альянсе станет бременем для американского народа.

По мнению обозревателя, американцы выступят против присоединения Украины к альянсу, поскольку не хотят расширять список «оборонных иждивенцев».

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — написал он в статье для портала 19Fortyfive.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в НАТО. Зеленский объяснил мотивацию этого стремления. По словам президента Украины, членство в альянсе станет гарантией безопасности и территориальной ценности этой страны.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. При этом американский лидер указал на необходимость вопроса с коррупцией в стране и важность соответствовать критериям организации.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вступление Украины в состав НАТО является прямой угрозой для безопасности России. По словам российского лидера, конституция Украины не допускает иностранные военные базы, однако это "обошли, называя базу НАТО миссией".