В Херсонской области задержали диверсантов с ракетами и гранатометами

В Херсонской области задержали диверсионно-разведывательную группу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Херсонской области задержали группу диверсантов. Об этом в пятницу 23 сентября сообщили в ГУМВД региона.

Сообщается, что пятеро диверсантов задержаны в поселке Правые Саги Алешковского района, в задержании принимали участие сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. У членов диверсионно-разведывательной группы нашли форму вооруженных сил Украины и целый арсенал оружия.

«Изъяты автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тысяч штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение», - сообщает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее группу диверсантов, которые планировали серию террористических актов для срыва референдума, задержали правоохранительные органы Херсонской области.

Тем временем в Херсоне пьют кофе, жарят шашлык и спорят на русском: что можно увидеть и услышать на освобожденных территориях во время референдума. Корреспондент KP.RU поехал в Херсон через Крым и поделился впечатлениями.