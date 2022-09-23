Минцифры обратится в Минобороны по отказам в отсрочке от мобилизации IT-специалистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

IT-специалисты, работники сферы связи и медиа, которые имеют право на получение отсрочки от частичной мобилизации, но получившие отказ, должны получить в своей организации пакет документов с подписью гендиректора и направить его в Минцифры РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что по письмам от представителей указанных специальностей после получения ими отказа в отсрочке в военкоматах уже готовятся соответствующие обращения в Минобороны, рассказали в Минцифры.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В заявлении российского военного ведомства отмечается, что "для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы" страны приняли решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по некоторым специальностям и направлениям подготовки.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.