В ЕС обсуждают запрет на передачу России долларовых банкнот. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В очередном пакете западных антироссийских санкций может появиться пункт о запрете передачи России долларовых банкнот. Такое предложение внесли несколько государств – членов ЕС, оно находится на стадии обсуждения, пишет в пятницу 23 сентября агентство Bloomberg.

Сообщается, что инициаторами предложения запретить передачу наличных долларов России выступили Польша, Ирландия и прибалтийские страны. Также они предлагают ужесточить условия, связанные с транзакциями криптовалюты и ограничить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Предлагается и введение ряда других санкций.

Тем временем курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 23 сентября 2022 года, опустился ниже 57 рублей, что произошло впервые с 22 июля текущего года, а евро значительно снизился до 55 рублей.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение ограничить въезд россиян в страну. Кроме того, в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами и отменить льготу при получении виз для россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии.