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Общество23 сентября 2022 21:09

В Минобороны объяснили, каких студентов не затронет частичная мобилизация

Минобороны России: Получающие первое высшее образование на очных и вечерних отделениях не подлежат мобилизации
София ГОНЧАРОВА
В Минобороны объяснили, каких студентов не затронет частичная мобилизация

В Минобороны объяснили, каких студентов не затронет частичная мобилизация

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские студенты, которые сейчас получают свое первое высшее образование в вузах на очных и вечерних отделениях, не подпадут под частичную мобилизацию. Об этом заявили Министерстве обороны РФ.

- Граждане РФ ... проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях ... к частичной мобилизации привлекаться не будут, - уточнили в военном ведомстве.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации граждан. При этом российский лидер отметил, что мобилизации подлежат не все категории граждан.

Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации. Также он рассказал, что не подлежат обязательной мобилизации и те граждане, у кого есть четыре ребенка, либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель.