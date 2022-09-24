США предупредили Россию о "последствиях" присоединения Донбасса Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки готовы вместе со своими союзниками ввести новые экономические санкции против России в случае присоединения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Во время выступления на брифинге для журналистов она отметила, что другие западные страны намерены продолжить поддерживать Киев.

- Американская сторона и наши союзники и партнеры готовы создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией, - заявила Карин Жан-Пьер.

До этого США и другие страны уже неоднократно вводили экономические санкции против России. Так, накануне Стокгольм призвал принять восьмой пакет санкционных ограничений в отношении России. Там надеются, что в него войдут меры, связанные с газом.

Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы о вхождении в состав России. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября. Принять участие в референдуме смогут совершеннолетние граждане, за исключением людей, признанных судом недееспособными.