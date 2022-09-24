Ведущий Fox News раскритиковал Украину за призывы к США начать ядерную войну с Россией

Американский телеведущий раскритиковал Украину за подстрекательство США к ядерному нападению на Россию. Фото: REUTERS

Руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически призвал США начать ядерную войну с Россией. Так интерпретировал высказывания Подоляка в интервью газете Guardian ведущий Fox News Такер Карлсон.

Такер Карлсон раскритиковал Подоляка за заявления о том, что Соединенные Штаты должны «ответить» России, «если Москва только подумает» об использовании ядерного оружия на территории Украины.

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят, никогда», - отметил журналист, призвав администрацию Байдена использовать благоприятный момент для разрешения украинского кризиса дипломатическим путем.

Ранее Такер Карлсон призвал отстранить Байдена от власти из-за его недееспособности и угрозы ядерной войны.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие.

Также Байден заявил, что Соединенные Штаты рассматривают заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова использовать все имеющиеся у нее средства для защиты своей территории, как ядерную угрозу в адрес Европы.