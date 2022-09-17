Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие

Байден пообещал России "последствия" в случае гипотетического применения РФ ядерного оружия. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие. Об этом Байден сказал в пятницу 16 сентября в интервью телеканалу CBS.

«Нет, нет, нет! Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой», - ответил Байден на вопрос журналиста, что бы он сказал российскому президенту Путину в случае, если Россия гипотетически будет намерена использовать ядерное или химическое оружие.

Байден заявил, что Россия «станет большим изгоем в мире, чем когда-либо», если применит неконвекционные вооружения. В то же время Байден отказался конкретизировать, как именно будет реагировать в таком случае Вашингтон.

«В зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», - сказал президент США.

Напомним, единственным государством, когда-либо применившим ядерное оружие, были Соединенные Штаты. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа в 1945 году.

Ранее американский доцент Глейзер предсказал гибель миллионов людей за несколько часов в случае гипотетического ядерного конфликта.

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей.