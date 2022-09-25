Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации.

- В соответствии с указом ... аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют госаккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, - сообщили радиостанции "Говорит Москва" на горячей линии ведомства.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ объясняли, что российские студенты, которые сейчас получают свое первое высшее образование в вузах на очных и вечерних отделениях, не подпадут под частичную мобилизацию.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом российский лидер отметил, что мобилизации подлежат не все категории граждан.