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Общество25 сентября 2022 3:57

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации

Речь идет только о тех аспирантах, кто получает образование на очной или очно-заочной форме
София ГОНЧАРОВА
Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от частичной мобилизации.

- В соответствии с указом ... аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют госаккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, - сообщили радиостанции "Говорит Москва" на горячей линии ведомства.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ объясняли, что российские студенты, которые сейчас получают свое первое высшее образование в вузах на очных и вечерних отделениях, не подпадут под частичную мобилизацию.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом российский лидер отметил, что мобилизации подлежат не все категории граждан.