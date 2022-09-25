Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Падение экономики Европейского союза выгодно Соединенным Штатам. Соответствующее мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков вечером в субботу, 24 сентября 2022 года.

"Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала", - написал член российского Совета Федерации в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден экономике Соединенных Штатов, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США.

Напомним, аналитик Energy Aspects Амриту Сен выразил мнение, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.