СВР Украины планировала осуществить теракты в ходе референдума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство Госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) вскрыла агентурную сеть украинской Службы внешней разведке (СВР), которая готовила теракты во время проведения референдума на территории ДНР. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в своем телеграм-канале в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

67-летний внештатный сотрудник СВР был задержан еще в апреле 2022 года. После этого он дал признательные показания и раскрыл засекреченное местоположение штаба украинского ведомства в Мариуполе.

В ходе обысков у задержанного, а также в мариупольском штабе СВР обнаружены документы, в которых раскрываются преступные намерения киевского режима по организации терактов на референдуме по вхождению ДНР в состав России.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Европу и Турцию. По данным ведомства, подготовкой диверсии занимались украинские спецслужбы, но в роли исполнителей выступали россияне.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.