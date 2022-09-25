Правительство Турции рассматривает альтернативу банковским картам «МИР» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Турции планирует рассмотреть замену банковским картам «МИР». Как сообщил источник ТАСС в Анкаре, вопрос будет поднят в понедельник, 26 сентября, на заседании кабинета министров страны под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам собеседника агентства, на этой неделе турецкий лидер поручил профильным министерствам проработать альтернативы картам «МИР».

Как писал сайт KP.RU, турецкие Denizbank и Isbankasi сообщили о прекращении обслуживания карт «МИР», пояснив, что приняли такое решение из-за введенных США и Великобритании антироссийских санкций, но пока крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему обслуживают карты российской платежной системы.

Напомним, 23 сентября СМИ сообщили, что Вашингтон угрожает турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «МИР», сообщалось также о планах Эрдогана принять решение по дальнейшему использованию российских карт в Турции.