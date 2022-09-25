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Политика25 сентября 2022 16:24

В Белом доме заявили, что США не намерены диктовать политику в России

Россиянам предстоит самим определять будущее своей страны, отметил помощник американского лидера Салливан
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Белом доме заявили, что США не намерены диктовать политику в России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Белом доме заявили, что США не намерены диктовать политику в России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Соединенных Штатов не намерены диктовать в будущем политику в России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент США Байден намерен сосредоточиться на том, как обеспечить Украине лучшее положение. Россиянам самим определять будущее России. Будущее российской политики будет диктоваться не в Вашингтоне, не кем-либо в Европе, а россиянами внутри страны», – сказал советник американского лидера в интервью телеканалу ABC.

Как писал сайт KP.RU, в этом же интверью Салливан заявил, что между Россией и Соединенными Штатами действует горячая линия связи, и в последние дни высокопоставленные представители двух стран имели контакты. Содержание переговоров Москвы и Вашингтона хранится в тайне, отметил он.

Кроме того, помощник Джо Байдена сказал, что применение ядерного оружия на Украине будет иметь для России катастрофические последствия.