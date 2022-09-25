В ДНР задержали диверсантов, пытавшихся сорвать референдум Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Донецкой народной республике задержали диверсионную группу, пытавшуюся сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России.

По информации портала «Новороссия», задержанные планировали устроить вбросы для изменения результатов голосования. При обыске у них были обнаружены пачки бюллетеней, которые используются на референдуме. На них были проставлены отрицательные ответы на вопрос о присоединении ДНР к России.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и пытаются выявить возможных сообщников диверсантов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство Госбезопасности ДНР раскрыло агентурную сеть украинской Службы внешней разведке, которая готовила теракты во время проведения референдума на территории республики.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.