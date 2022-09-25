Зеленский исключил переговоры с Россией после окончания референдумов

Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после окончания референдумов Фото: REUTERS

Проведение референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделают переговоры между Москвой и Киевом невозможными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – сказал он в интервью телеканалу CBS.

Как отметил украинский лидер, президент России Владимир Путин хорошо знает об этом. Кроме того, Зеленский призвал лидера США Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма и продолжить поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народной республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися.

Как писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.