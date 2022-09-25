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Политика25 сентября 2022 19:39

Премьер Болгарии призвал тщательно проанализировать новые санкции ЕС против России

В сообществе должны видеть все плюсы и минусы новых ограничений, подчеркнул он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Болгарии призвали тщательно проанализировать новые санкции ЕС против России

В Болгарии призвали тщательно проанализировать новые санкции ЕС против России

Фото: REUTERS

Власти Болгарии готовы поддержать новые санкции Евросоюза в отношении России, однако только после их тщательного анализа, заявил премьер-министр технического правительства республики Гылыб Донев.

«Мы выступаем за продолжение уже наложенных санкций, но мы считаем, что ЕС должен провести анализ введенных санкций, чтобы они не имели влияния на страны Европейского союза. Все санкции, которые ЕС сейчас обсуждает, должны пройти, мы настаиваем, углубленный анализ, чтобы видеть все плюсы и минусы от их введения», – сказал он в интервью Болгарскому национальному радио.

По мнению Донева, санкции оказывают существенное влияние на экономику и политику Россию, но в то же время они отражаются и на экономической и социальной политике Евросоюза.

Напомним, ЕС планирует внести в новый пакет санкций против России ограничения цен на нефть.

Тем временем власти Германии призывают запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.