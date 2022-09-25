Международные наблюдатели не выявили нарушений на референдуме в ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международные наблюдатели не выявили никаких нарушений в процессе голосования на референдуме по вопросу о вхождении Республики в состав Российской Федерации. Об этом журналистам заявила наблюдатель из Бразилии Ванесса Силва.

- Никаких нарушений замечено не было, Люди очень рады, все они голосуют с надеждой. Граждане рады выразить свое мнение, - сказала Силва. Ее слова приводит Луганский информационный центр.

Также сообщалось, что наблюдателей из Германии и Венесуэлы поразила высокая явка на референдумах в Донбассе. По их словам, количество голосующих в ДНР оказалось выше ожиданий представителей участковой комиссии.

Напомним, явка на референдумах о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися. Как рассказал на брифинге председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 77,12% избирателей. В ЛНР явка составила 76,09%, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.