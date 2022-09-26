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Политика25 сентября 2022 23:57

Блинкен заявил, что США разработали план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

При этом, по его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта
София ГОНЧАРОВА
Блинкен заявил, что США разработали план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

Блинкен заявил, что США разработали план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты разработали специальный план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

При этом, по его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.

- Он (план) у нас есть, - сказал Блинкен, комментируя вопрос, есть ли у Штатов какой-либо план на случай применения РФ ядерного оружия.

Накануне президент Америки Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие. По его словам, "это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой".

Что касается российской позиции, то президент РФ Владимир Путин уже заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.