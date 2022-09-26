Лукашенко прокомментировал отъезд россиян на фоне мобилизации фразой «пусть бегут»

Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о росте числа выезжающих из России на фоне частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

По оценке Лукашенко, из-за этого не стоит даже переживать. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров с российским лидером, которые транслировались в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 26 сентября 2022 года.

В качестве примера глава Белоруссии привел ситуацию в 2020-м году, когда в Минске разгорелись протесты.

"Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просит: заберите назад", - уточнил Лукашенко.

По его словам, аналогичным образом ситуация должна сложится и в России. Однако при попытке таких людей вернуться на родину, следует уже задаться вопросом "что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах?".

"Так поступать нельзя", - резюмировал белорусский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал причины частичной мобилизации. Он обратил внимание, что на стороне Киева в боевых действиях участвуют наемники НАТО, которые обеспечены техникой, вооружением и боеприпасами Североатлантического альянса. А линия фронта превышает тысячу километров.