Стало известно количество проголосовавших за четыре дня на референдуме о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике. Фото: REUTERS

Стало известно число избирателей, принявших участие в референдуме по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации по итогам четырех дней. Данные озвучила в понедельник 26 сентября заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61 процента», - сказала Кравченко.

Ранее сообщалось, что всего на территории ЛНР, и в том числе и на освобожденной части, работает 461 участковая комиссия.

Как голосуют на референдуме жители Луганской Народной Республики, читайте здесь на KP.RU.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Центральный избирком Запорожской области сообщил о явке в 66,43% по итогам четырех дней референдума, а в Херсонской области явка составила 63,58%.