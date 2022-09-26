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Общество26 сентября 2022 20:04

Центральный избирком ЛНР сообщил о явке в 83,61 по итогам четырех дней референдума

ЦИК ЛНР озвучил цифры явки на референдум во второй день
Мария ПАВЛОВА
Стало известно количество проголосовавших за четыре дня на референдуме о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике.

Стало известно количество проголосовавших за четыре дня на референдуме о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике.

Фото: REUTERS

Стало известно число избирателей, принявших участие в референдуме по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации по итогам четырех дней. Данные озвучила в понедельник 26 сентября заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61 процента», - сказала Кравченко.

Ранее сообщалось, что всего на территории ЛНР, и в том числе и на освобожденной части, работает 461 участковая комиссия.

Как голосуют на референдуме жители Луганской Народной Республики, читайте здесь на KP.RU.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Центральный избирком Запорожской области сообщил о явке в 66,43% по итогам четырех дней референдума, а в Херсонской области явка составила 63,58%.