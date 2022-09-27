В Чехии неизвестные осквернили памятник красноармейцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чехии в городе Оломоуц неизвестные вандалы осквернили памятник красноармейцам. Об этом сообщает газета Pravo.

Отмечается, что сейчас местные сотрудники полиции разыскивает нарушителя, который распрыскал из аэрозольного баллончика краску на памятник. Теперь этот человек подозревается в совершении преступления по статье "порча чужого имущества". Максимально наказание предусматривает за это нарушение наказание в виде трех лет заключения.

Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором раньше стоял памятник маршалу Ивану Коневу. На пьедестал они поставили двухметровый унитаз из пенопласта.

Также сайт KP.RU писал, как в 2019 году в чешском городе Острава неизвестные облили красной краской памятник Красной Армии. Первым увидел испачканный монумент местный житель, он сообщил в полицию.