NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях за Бахмут Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о бесполезности полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в боях за Артемовск. Об этом сообщает издание New York Times.

- Украинское командование в Бахмуте (Артемовске) недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск, - отмечается в публикации.

По данным издания, украинские войска пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО.

В июле США сообщали, что Украина получила достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. На тот момент американская сторона передала Незалежной 16 РСЗО HIMARS. Еще три идентичные системы M270 от были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия.

Однако полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявлял, что в ближайшие несколько месяцев Украина может лишиться ракет для HIMARS, поставляемых ей Соединенными Штатами. Военный полагает, что потеря ракет для HIMARS, вероятнее всего, случится на протяжении одного - четырёх месяцев.