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Общество27 сентября 2022 7:27

Пункт мобилизации развернут в Северной Осетии на КПП у границы с Грузией

Решение принято на совещании с участием главы МВД России по региону
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пункт мобилизации открыли на КПП у границы с Грузией

Пункт мобилизации открыли на КПП у границы с Грузией

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мобилизационный пункт военкомата время развернут в Северной Осетии на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Верхний Ларс", который расположен у государственной границы с Грузией. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД России во вторник, 27 сентября 2022 года.

Решение об открытии пункта мобилизации принято на совещании с участием министра внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

Участники мероприятия отметили, что поток легкового транспорта в направлении Грузии возрастает, в связи с чем решено разрешить пеший переход через КПП.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с Москвой по вопросу увеличения числа россиян, пребывающих в республику. По его словам, гражданам России, уехавшим в соседнее государство, окажут помощь, но без всяких преференций.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о росте числа выезжающих из РФ на фоне частичной мобилизации, объявленной российским лидером Владимиром Путиным. По оценке Лукашенко, из-за этого не стоит даже переживать, так как большинство из граждан вскоре захочет вернуться в страну.