Казахстан пообещал выдавать объявленных в международный розыск уклонистов от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан будет выдавать России объявленных в международный розыск граждан РФ, уклоняющихся от частичной мобилизации, заверил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

Как подчеркнул глава ведомства на брифинге, для выдачи гражданина необходимо, чтобы в его отношении было возбуждено уголовное дело и он был объявлен в международный розыск. Кроме того, инкриминируемое ему преступление в Казахстане тоже должно считаться уголовным.

По словам Ахметжанова, просто розыск россиян военкоматами не является правовым основанием для их выдачи РФ. Это прописано в договоре по оказанию правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников, отметил он.

Напомним, с 21 сентября этого года порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе трое граждан России были задержаны в Казахстане, когда пытались незаконно пересечь границу. По их словам, они хотели уклониться от частичной мобилизации.