В Казахстан въехали 98 тысяч россиян с 21 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября этого года, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Министерства внутренних дел республики Аслан Аталыков.

«С 21 сентября порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан, выехали 64 234 человека», – сообщил он на брифинге.

Как отметил Аталыков, индивидуальные идентификационные номера с 21 сентября получили более 8 тысяч нерезидентов Казахстана.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с Москвой по вопросу увеличения числа россиян, пребывающих в республику.

Как ранее писал сайт KP.RU, количество россиян, въезжающих в Казахстан, увеличилось. Об этом сообщила Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана в пятницу, 23 сентября 2022 года.

На прошлой неделе трое граждан России были задержаны в Казахстане, когда пытались незаконно пересечь границу. По их словам, они хотели уклониться от частичной мобилизации.