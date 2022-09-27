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Политика27 сентября 2022 10:33

Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки

Летательные средства поражены над ДНР, Харьковской и Херсонской областями
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников за сутки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга во вторник, 27 сентября 2022 года.

Беспилотники засекли и уничтожили в районе двух населенных пунктов Херсонской области, еще двух – Донецкой народной республики (ДНР), одного - Харьковской.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), направив к ней восемь дронов-камикадзе Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории АЭС.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты в трех районах Крыма.