Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга во вторник, 27 сентября 2022 года.

Беспилотники засекли и уничтожили в районе двух населенных пунктов Херсонской области, еще двух – Донецкой народной республики (ДНР), одного - Харьковской.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), направив к ней восемь дронов-камикадзе Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории АЭС.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты в трех районах Крыма.