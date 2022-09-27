Российские войска поразили шесть пунктов управления ВСУ

Российские военные нанесли удары по шести пунктов управления Вооруженных сил Украины за сутки Фото: ТАСС

Шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки поражены ударами авиации, артиллерии и ракетных войск. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ во вторник, 27 сентября 2022 года.

Пять из них располагались в населенных пунктах Херсонской области, один - в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, удары нанесены по 62 украинским артиллерийским подразделениям, в результате чего уничтожены живая сила и военная техника противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, командование ВСУ заявило о бесполезности полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня HIMARS в боях за Артемовск. В Киеве пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО.

Напомним, население Запорожской области заметило концентрацию военной техники ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.