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Политика27 сентября 2022 10:38

Российские войска поразили шесть пунктов управления ВСУ

Пять из них располагались в населенных пунктах Херсонской области
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные нанесли удары по шести пунктов управления Вооруженных сил Украины за сутки

Российские военные нанесли удары по шести пунктов управления Вооруженных сил Украины за сутки

Фото: ТАСС

Шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки поражены ударами авиации, артиллерии и ракетных войск. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ во вторник, 27 сентября 2022 года.

Пять из них располагались в населенных пунктах Херсонской области, один - в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, удары нанесены по 62 украинским артиллерийским подразделениям, в результате чего уничтожены живая сила и военная техника противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, командование ВСУ заявило о бесполезности полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня HIMARS в боях за Артемовск. В Киеве пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО.

Напомним, население Запорожской области заметило концентрацию военной техники ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.