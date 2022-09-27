ВСУ стараются избегать стрелковых боев, отдавая предпочтение артиллерии и тяжелым вооружениям Фото: REUTERS

Украинские военные на угледарском направлении боятся вступать в стрелковый бой с российскими войсками, предпочитая использовать артиллерию и тяжелое вооружение. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Балу".

"На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют, наверное", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на южном направлении. Так, один из украинских солдат рассказал, что при попытке наступления колонны танков и бронетехники ВСУ были обстреляны артиллерией и подорваны минами Вооруженных сил России.

Напомним, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не отказались от планов наступления в районе Энергодара и могут вновь попытаться форсировать Днепр.