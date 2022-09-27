Сергей Шойгу проинспектировал ход подготовки мобилизованных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ход подготовки призванных из запаса россиян проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства посетил с инспекцией военные полигоны Западного военного округа во вторник 27 сентября, передает ТАСС.
Шойгу проверил, как проводятся занятия по огневой подготовке, а также по тактической и медицинской подготовке. Сообщается, что занятия повышенной интенсивностью проводятся для мобилизованных не только днем, но и в ночное время.
Министр обороны проверил также условия размещения мобилизованных и обеспечения их горячим питанием.
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