Российская компания "Газпром" не признала иск "Нафтогаза" о якобы неоплаченному транзиту газа в Европу. Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» категорически отвергла требования украинского «Нафтогаза» по иску, касающемуся оплаты транзита российского газа в Европу. Об этом во вторник 27 сентября сообщила пресс-служба российской компании.

«Не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», - объяснили свою позицию в «Газпроме».

В пресс-службе добавили, что компания уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя НАК «Нафтогаз Украины».

Также в «Газпроме» отметили, что недружественный шаг Украины может стать основанием для введения российскими органами власти санкционного режима в отношении «Нафтогаза Украины», что будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед украинской компанией обязательства по ранее совершенным сделкам.

Напомним, украинская компания «Нафтогаз» подала новое заявление об арбитраже против российского холдинга «Газпром» с требованием оплаты транзта газа через территорию Украины. Согласно заявлению украинской стороны, российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит голубого топлива через Украину.

В Кремле не берутся предсказывать последствия иска украинской компании «Нефтогаз» к российскому холдингу «Газпром» в связи с неполной оплатой транзита газа через Украину, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.