Власти Запорожской области заявили, что по результатам референдума регион де-факто вышел из состава Украины Фото: REUTERS

Глава Запорожской области Евгений Балицикий заявил, что регион по результатам референдума де-факто вышел из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав.

"Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал он журналистам.

Напомним, в избиркоме Запорожской области подвели итоги референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. После обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.

Как писал сайт KP.RU, 23 сентября референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет проходило в течение пяти дней – до 27 сентября. Участки закрылись в 16:00 по мск времени. Теперь началась едва ли не наиболее ответственная часть - подсчет голосов. Самую свежую информацию о подведении итогов референдума можно узнать из прямой онлайн-трансляции на сайте KP.RU.