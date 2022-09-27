В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента

В Запорожской области подсчитаны 100 процентов отданных на референдуме голосов. Фото: REUTERS

В избиркоме Запорожской области во вторник 27 сентября подвели итоги референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом рассказала глава избиркома Галина Катющенко. Сообщается, что большинство избирателей отдали свой голос "за".

"После обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%", - говорится в сообщении избиркома.

Прямая онлайн-трансляция подсчета голосов на референдумах о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 здесь на KP.RU.

Тем временем Дмитрий Медведев назвал итоги референдумов очевидными и поздравил ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую область с возвращением в Россию.

Ранее сообщилось, что за вхождение ЛНР в состав России отдали голоса 98,2% избирателей. В Херсонской области за вхождение в состав России отдали голоса 87,05% избирателей.

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