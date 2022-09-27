За вхождение ДНР в состав России отдали голоса 99,23% избирателей Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум в регионе состоялся. По его словам результат является колоссальным.

Так, известно, что за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей. Явка на мероприятие по данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней составила 97,51%.

Ранее Дмитрий Медведев назвал итоги референдумов очевидными и поздравил ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую область с возвращением в Россию.

Напомним, наблюдателей из Германии и Венесуэлы поразила высокая явка на референдумах в Донбассе. По их словам, количество голосующих в ДНР оказалось даже выше ожиданий представителей участковой комиссии.

Как рассказывал сайт KP.RU, процедура принятия новых субъектов в состав России сформулирована уже давно - еще в 2001 году специальным федеральным конституционным законом. В нем прописано буквально все - от условий, которые выдвигаются кандидатам, до мелких хозяйственных вопросов. Подробнее о том, что будет после референдумов в Запорожье, на Херсонщине и в Донбассе читайте здесь.