Медведев поздравил ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую область с возвращением в Россию

Дмитрий Медведев поздравил ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую область с возвращением домой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, которые завершились во вторник 27 сентября, очевидны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев поздравил жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с возвращением домой.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!», - написал замглавы Совбеза в своем Telegram.

Прямая онлайн-трансляция подсчета голосов на референдумах о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 здесь на KP.RU.

Ранее сообщилось, что за вхождение ЛНР в состав России отдали голоса 98,2% избирателей. В Херсонской области за вхождение в состав России отдали голоса 87,05% избирателей. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента.

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