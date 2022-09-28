Боевиков нацбатальона «Азов»* приняли в конгрессе Соединенных Штатов Фото: Евгения ГУСЕВА

Исполнительный директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк заявила, что боевиков украинского нацбатальона «Азов»* приняли в конгрессе США.

Как написала активистка в социальных сетях, она «неожиданно встретила» азовцев* в главном зале Капитолия. С украинскими националистами, в частности, встретился конгрессмен, член Демократической партии Адам Шифф, отметила она.

Как писал сайт KP.RU, в середине мая этого года Министерство юстиции России попросило Верховный суд РФ рассмотреть дело о признании националистического батальона «Азов»* террористической организацией и запрете его деятельности в стране. 2 августа 2022 года Верховный суд России признал националистический батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее на территории РФ.

Между тем председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил, что в нацбатальоне «Азов»* практиковалось людоедство.

Напомним, в России в отношении боевиков «Азова»* в России возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме. Сейчас его члены могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации.

* Запрещенная в России террористическая организация.