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Экономика28 сентября 2022 4:48

Глава Еврокомиссии пригрозила "решительными ответными действиями" за диверсию на "Северном потоке"

Урсула фон дер Ляйен добавила, что будет проведено расследование для установления виновных
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

На диверсию на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" Евросоюз ответит "решительными действиями", но сначала следует установить виновных лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, для установления всех причастных к разрушению объекта будет проведено тщательное расследование.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что причиной утечки газа на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" стали взрывы, возникшие, возможно, из-за диверсии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Морское управление Дании сообщило, что утечки газа зафиксированы в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, что соответствует расположению газопровода "Северный поток".