Глава Еврокомиссии пригрозила "решительными ответными действиями" за диверсию на "Северном потоке"

Урсула фон дер Ляйен
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На диверсию на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" Евросоюз ответит "решительными действиями", но сначала следует установить виновных лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, для установления всех причастных к разрушению объекта будет проведено тщательное расследование.
Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что причиной утечки газа на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" стали взрывы, возникшие, возможно, из-за диверсии.
Как ранее писал сайт KP.RU, Морское управление Дании сообщило, что утечки газа зафиксированы в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, что соответствует расположению газопровода "Северный поток".