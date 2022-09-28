Евросоюз планирует смягчить ряд антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия в среду, 28 сентября, проведет брифинг для представителей стран Европейского союза, в ходе которого будут озвучены предложения по новому пакету антироссийских санкционных ограничений, при этом некоторые санкции в отношении России Евросоюз намерен смягчить. Об этом сказано в сообщении газеты Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

По данным издания, брифинг начнется в 14:30 (15:30 мск). Европейский союз намерен снять запрет на перевозку российских удобрений, а также цемента и «другой продукции».

Как писал сайт KP.RU, по данным издания на этом брифинге будут рассмотрены предложения по новому пакету антироссийских санкций, который будет включать в том числе и потолок цен на российскую нефть.

Напомним, ранее МИД Венгрии заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России, отметив, что эти ограничения только обострят энергетический кризис в Европе.