Видео уничтожения позиций ВСУ в лесополосе показало Минобороны РФ

Удары нанесены артиллерией и дронами Фото: Кадр видео

Министерство обороны России показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе. Кадры ударов по живой силе и военной технике украинской технике опубликованы в телеграм-канале оборонного ведомства.

Укрывшихся за деревьями боевиков и замаскированное вооружение, в том числе реактивную систему залпового огня "Град", обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дроны же и сбросили гранаты на замаскированные позиции ВСУ. Для надежности еще ударили из артиллерии по координатам, переданным с беспилотников.

Как ранее писал сайт KP.RU, средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки поражены ударами авиации, артиллерии и ракетных войск.