ВКС России поразили бронетанковый завод под Харьковом с более чем 90 танками ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении цехов бронетанкового завода под Харьковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по бронетанковому заводу в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ в среду, 28 сентября 2022 года.

В результате высокоточного удара поражены производственные цеха предприятия, в котором находились свыше 90 танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.

Напомним, Минобороны РФ показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в лесополосе. Укрывшихся за деревьями боевиков и замаскированное вооружение, в том числе реактивную систему залпового огня "Град", обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа ВКС России уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, на мощностях которого делали взрывчатку и другую продукцию для ВСУ.